Vil betale studenter for å flytte til Levanger

I en interpellasjon skriver Karl Meinert Buchholdt (V) at mange av Levangers 2000 studenter er bosatt i kommunen, men uten folkeregistrert adresse her. Årsaken er at det er frvillig om man vil fortsette å være folkeregisterregistrert på hjemstedet, eller om de vil registreres på nytt bosted ved studiestedet.

Dersom studentene melder flytting vil de bli registrert som innbyggere i Levanger og blir da bli telt med i beregningen av kommunens rammetilskudd fra staten, skriver Bucholdt. Altså kan Levanger få mer penger.

Partiet fremmer derfor forslag om å innføre en incentivordning der studenter får 5000 kroner for å melde flytting. Buchholdt skriver at tiltak som gratis kinobilletter, gratis inngang i kommunale svømmehaller og andre kommunale kulturtilbud også vurderes.

- Finansiering av en slik ordning vil ikke representere noe stort problem, da tilskuddsordningen dekkes av merinntekter som følge av økt tilflytting av studenter. Det vil derfor være god kommuneøkonomi i å innføre en slik ordning, samtidig som andelen registrerte innbyggere i kommunen vil øke, skriver politikeren i interpellasjonen.

Forslaget skal opp til avstemming i kommunestyret onsdag 10. mai.