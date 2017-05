– Hva skal du bli når du blir stor? Rødruss!

I 2004 hadde Levanger-Avisa en spalte som het «Dagens spørsmål» der seks år gamle Ingrid Benedicte N. Hallem fra Levanger ble spurt om hva hun ville bli når hun ble stor. Svaret var klart og tydelig: «Rødruss, fordi det ser ut som de har det så artig».

– Fascinert av rødrussen

Det var storebroren til Ingrid Benedicte, Marius N. Hallem, som gjorde Innherred oppmerksom på dette. I en mail til avisa skriver han:

«Dette har vært gjemt og glemt i mange år, men jeg husket denne lille notisen da vi for noen dager siden bladde over til mai-måned, og jenta skulle på rødrussedåp på Staupshaugen».

Ingrid Benedicte, som nå har blitt 19 år, synes det er litt flaut når avisa kontakter henne igjen, men påpeker at hun husker den lille notisen godt.

– Jeg var tydeligvis litt fascinert av rødrussen. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det kan være fordi storesøsteren min var rødruss på den tiden. Jeg vet heller ikke hvorfor jeg så bestemt ville bli rødruss, kanskje fordi det er flest av dem og at de vistes så godt i gatene, sier hun.

Slitsomt

Nå har barndomsdrømmen til 19-åringen altså gått i oppfyllelse. Ingrid Benedicte går sitt siste år på studiespesialiserende ved Levanger videregående og har endelig blitt rødruss. Men ble det egentlig så bra som hun så for seg som seksåring?

– Det er artig, men kanskje litt mer slitsomt enn jeg hadde sett for meg. Det er festing hver dag, i tillegg til at jeg jobber på Magneten og har skole. Men det er artig å være sammen med vennene mine og avslutte skoleåret med dem, sier hun.

Fest i Trondheim

Natt til første mai ble hun døpt på Staupshaugen og det er stort sett der russen har tilbragt tiden siden hun fikk på seg den røde buksa. Fredag venter derimot en stor fest i Trondheim med konsert av Erik og Kriss.

– Dit er det mange som skal og det tror jeg blir bra, sier hun.

19-åringen sier at det til tross for mye festing går bra på skolen, men at hun gleder seg til å bli ferdig. Til høsten har hun søkt lærerutdanningen ved Nord Universitet.