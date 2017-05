Hold ut - det er heldigvis snart slutt på det fantastiske møkkaværet

Sluddbyger på 8. mai får en til å tenke på 1995, da det lå et godt lag med snø på bakken på morgenen 16. mai.

Bedre i januar

Men der 1995-dagen vel mest var et lite tilbakeslag, har vårværet anno 2017 egentlig bare blitt verre og verre, etter aldri å ha vært spesielt bra en gang.

Årets varmeste dag ble bokført sist fredag, med 16,2 plussgrader som maksimum. I og for seg ikke så verst, men sola glimret med sitt fravær.

I dag ble det målt 4,7 grader klokken 14.00. Til sammenlikning var det 5,3 grader til samme tid den 26. januar, og da regnet det ikke engang.

Varmere og varmere

Men - gladmeldingen er at tiden med dårlig vær i denne omgang nå er over!! Tirsdag kommer det til å snu om på nordøst, og det blir sol. Riktignok ikke så mye varmere i lufta enn i dag, men sola vil gjøre en betydelig forskjell. I dagene fremover vil temperaturen også stige trinn for trinn. Sannsynligvis helt frem til nasjonaldagen 17. mai.

Varslet dag for dag:

Tirsdag 9. mai: Lettskyet og 6 grader.

Onsdag 10. mai: Sol og 7 grader.

Torsdag 11. mai: Lettskyet og 10 grader.

Fredag 12. mai: Lettskyet og 12 grader.

Lørdag 13. mai: Lettskyet og 13 grader.

Søndag 14. mai: Sol og 13 grader.

Mandag 15. mai: Lettskyet og 14 grader.

Tirsdag 16. mai: Skyet og 15 grader.

Onsdag 17. mai: Skyet og 14 grader.

En liten sjekk med Verdalingens gamle værspåmann forteller at han tror maiværet vil toppe seg ytterligere i uka etter 17. mai, til tross for tendensen i slutten av Yr.nos varsel og bud om regn hos Accuwether.com på denne tiden.

– Vindretningen ser ut til å holde seg på sør og sørøst, og det betyr sjelden nedbør på disse kanter av landet. Sommervær i uka etter 17. mai er noe vi har opplevd gang på gang tidligere, ikke minst i 2013 da vi holdt på å smelte fullstendig, påpeker han.