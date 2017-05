Politiet melder om en stille start på uka på Innherred.

- Ja, her har det vært rolig. Det eneste vi kan melde om er at vi rett etter midnatt fikk melding om en død grevling på E6 ved Okkenhaug-krysset i Levanger. Det var flere bilførere som meldte fra om dette. Nå håper vi at den skal være fjernet.

Det sier Lars Letnes hos politiet før han ønsker lokalavisas lesere en fin uke.