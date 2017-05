Disse turene skal historielaget ha i år

Turutvalget i Verdal historelag har hatt møte og lagt en plan for turer i 2017. Her forteller de litt om hvilke turer de har på planen:

To av turene vil skje i samarbeid med Verdal Orienteringsklubb. Dessuten ble det vedtatt at Malså-turene i år overlates til Malsådalens Venner. Disse turene er åpne for alle.

Vandring ved Øra

Vår første tur blir en vandring ved Øra søndag 14.mai, og inngår som en av turene i O-klubbens opplegg Stolpetrimmen 2017. Rudolf Holmvik, Solveig Ness og Kjell Braarud blir guider. O-klubben sørger for kaffe fra svartkjel på Verdølatun.

Tur nummer to blir også i samarbeid med Verdal O-klubb, midnattstur til Solemsvollen fredag 9. juni. Otte Vatn fra Inderøy orienterer om Olsstolen. Diverse aktiviterer. Det er fullmåne denne dagen.

Grautsalg i Stod

Tredje tur blir til Hatlingssetra i Stod lørdag 1. juli. Grautsalg og underholdning.

Vår fjerde tur blir i begynnelsen av august til Kavlbruin i Inndalen med noe guiding underveis, og så vandring til Tortåsvollen og høgda over mot Grønningen.