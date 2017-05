Lionsklubbene rydder langs 35 kilometer veg

Hver vår rydder Lionsklubbene i Levanger lang E6 og samler inn mange tonn med søppel. Vi går fra Vinne til Åsen, en strekning på 35 km.

Andre aktiviter: Vi støtter blant annet kurset Mitt Valg for førskoler og barneskoler med mottoet «det er bedre å bygge barn en å reparere voksne». Her planlegges kurs i Levanger til høsten. Vi arrangerer underholdning på institusjoner for eldre, vi har støttet Hjemmesykehuset for premature og syke nyfødte barn, ved Sykehuset Levanger, Ungdomshuset Levanger med mer.

Vi arrangerer årlig høstleker for funksjonshemmede på Skallstuggu.

Hver måned har vi medlemsmøte med planlegging av aktiviteter og inressante forelesere/ bedriftsbesøk eller lignende.

Dameklubben samler inn penger gjennom å bake lefser og selge dem, marsimartnad med utlodding av hjemmebakst, kunstlotteri med mer.

Herreklubben selger strøsandsekker som kan kjøpers på bensinstajoner og butikker,og flatbrødbaking som selges på marsimartnan.

I år feirer LIONS 100 årsjubileum og i den anledning har vi gitt et elpiano i gave til Staup Helsehus.

Vi fikk tildelt SV's miljøpris i 2016.

Dameklubben, Lions club Levanger Skeyna har 43 medlemmerog herreklubben Lions club Levanger har 38 medlemmer

Alle oppsamlede midler går uavkortet til humanitært arbeid lokalt, nasjonal og internasjonalt. Som øyehelse-prosjekter i Afrika, bidrar ved katastrofer, «de glemte barna», syriske flykninger i Libanon med flere.