Sentrum-naboer vil ha grønn lunge framfor parkering

10. mai kommer detaljregulering for etablering av garasjeanlegg i enden av Jernbanegata opp i kommunestyret i Levanger for andregangs behandling.

Kommunen ønsker å rive den eksisterende garasjerekka i Jernbanegata, og har tilbydd eierne å sette opp nye garasjer i området helt i enden av gata. Her er det i dag en blanding av langtidsparkering og grøntområde.

I saksdokumentet står det at Levanger kommune har inngått avtale om videreføring av leieavtale for garasje med de av leietakerne som har ønsket det. Dette forutsetter oppføring av 26 nye garasjer i planområdet, som er en økning på fem garasjer fra opprinnelig planforslag. Øvrig areal skal brukes til offentlig parkering med mellom 49–55 plasser, avhengig av hvor mange garasjer som bygges. Det er flere parkeringsplasser enn dagens parkering legger til rette for.

Naboer i området går ut mot planene. 7. mai ble det sendt brev til partienes gruppeledere.

– Forslaget innebærer å øke kapasiteten for parkering av privatbiler, i et boområde i sentrum – på bekostning av friområde/grønnstruktur, samtidig som man har som målsetting å redusere trafikken i sentrum og legge til rette for aktiv transport. Samarbeidsprosjektet «Reis smart» i Levanger har som mål å fremme aktiv og kollektiv transport, og redusere bruk av personbil, særlig i forbindelse med skole og jobb. Naboene mener at dagens parkeringsareal i all hovedsak benyttes for parkering i forbindelse med jobb. Vi mener kommunen fører en dobbeltkommunikasjon ved å gå inn for å øke parkeringskapasiteten i dette området, samtidig som man jobber med en målsetting om å redusere biltrafikken i og gjennom sentrum, bl.a. gjennom konkrete prosjekter som Reis smart, står det i brevet.

Naboene mener man kan droppe parkeringsplassene, men at garasjer er greit. Det vises også til at uttalelser fra Byantikvaren som har foreslått en utforming som bevarer kvartalsstrukturen.

Da saken var oppe i Plan- og utviklingskomiteen onsdag ble saken vedtatt med ni mot to stemmer.