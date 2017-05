Sigrid Undset - var hun halvt trønder?

Nan Bentsen Skille er oppvokst på Levanger og hadde nok mange kjente tilhørere i salen da hun gjestet seniorforumet sist onsdag.

Hun har jobbet som Sigrid Undset-formidler i mange år, og har også skrevet biografien Innenfor Gjerdet. Hos Sigrid Undset på Bjerkebæk. Bjerkebæk på Lillehammer var Sigrid Undsets hjem i mange år, og er i dag åpent som et interessant forfattermuseum med en hage som Undset var meget opptatt av.

Med på utgravninger

Men faren hennes, arkeologen Ingvald Undset, var vaskeekte trønder. Han vokste opp på Vollan gård, en lang hvit bygning som fremdeles ligger like ovenfor det runde røde studentersamfunnet i Trondheim, og der var nok Sigrid Undset godt kjent. Faren ønsket at datteren skulle gå i hans fotspor, og tok henne med på utgravninger fra hun var ganske liten.

Den tiden far og datter fikk sammen satte nok dype spor i datteren, men hun fikk bare beholde faren til hun var 11 år. Ingvald Undset reiste rundt Trondheimsfjorden og oppfordret folk til å levere inn gravfunn. Oldsaker var uttrykk for nasjonal stolthet i det nye Norge. Her fant man konkrete bevis som fortalte om tidlig historie.

Tilbake til Domkirkegården

Men først tok Nan Skille oss med tilbake til Domkirkegården en dag i 1867.

Den 13-årige Ingvald Undset krysset daglig kirkegården på vei til skolen. En gjeng arbeidere gravde intens en grøft som var 20 meter lang, 4 meter bred og 2 meter dyp på nordsiden av kirka.

Det var tungt arbeid og tok sin tid. Dette var før restaureringa av Domen startet i 1869, og alt vest for hovedtårnet var en ruin uten tak og vegger.

Dette vakte nok arkeologspirens interesse. Under gulvet hadde nemlig trondhjemmere gjennom århundrene betalt til kirka for å bli begravd inni det som den gang var en del av kirka. 70 -80 kister ble nå gravd frem og lagt ned i den nye grava, men det var særlig en kiste de var på jakt etter, nemlig J.E Gunnerus, som i 1760 grunnla Det Kongelige Norske Vitenskapers Selskap eller Museet i Ila som det etter hvert het på folkemunne.

Gunnerus var biskop og vitenskapsmann og skulle ikke begraves i en massegrav, og gravminnet hans er fremdeles å finne på Domkirkegården.

Vi vet også at stortingsmann Peder Rygh fra Verdal var godt kjent av Undsetfamilien. Likeså de tre sønnene Karl, Evald og Oluf.

Den som har vandret oppover Stiklestedalleen har neppe unngått å se Ryggstøtta - et høyt minnesmerke i stein over stadnavngranskeren Oluf Rygh.

At Sigrid Undset plasserer de to siste bindene av Kristin Lavransdatter ved Trondheimsfjorden skyldes nok at her var hun godt kjent, og som hun sa i et intervju: «De vet jeg er jo halvt trønder».

Innherred Seniorforum