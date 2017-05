Filmen om ungdomsmiljøet i Verdal er premiereklar

Verdalingen.no skrev om filmplanene allerede i 2014, da de var helt på idestadiet og det ikke var klart om filmen ville bli realisert en gang.

Men Marte Hallem ga da ut singelen Under 30 steina, som også var arbeidstittelen på dokumentarfilmen.

Spent på mottakelsen

Siden har omfanget av dødsfall knyttet til utfordringene i ungdomsmiljøet vist seg å være enda større, og filmarbeidet har i løpet av modningsprosessen blitt til I skyggen av oljeeventyret, en 30 minutter lang dokumentar som har premiere på Verdal kino 9. juni.

Regissør Hallem slapp katta ut av sekken på Facebook i går kveld, og Trønder-Avisa har oppslagssak på filmen i dag.

- Å si at jeg er spent er en gedigen underdrivelse, fastslår Hallem, men etter alle de gode tilbakemeldingene rett etter lanseringen tror hun kanskje ikke hun har grunn til å være så veldig nervøs.

Flere enn de trodde

Om filmen heter det på Facebook-siden til satsingen at den tar for seg et alvorlig tema, dødsfall knyttet til rus, trafikkulykker og selvmord.

- Vi som var unge i Verdal på 1990-tallet har lenge vært klar over at vi har mistet mange av dem på vår alder i dødsfall knyttet til disse årsakene.

Filmteamet var ikke klar over at de skulle finne så mange som 55 døde fra ungdomsgenerasjonen i Verdal på 90-tallet (hvor ikke riktig alle kan knyttes til årsakene ovenfor).

Singelutgivelsen og arbeidstittelen omtalt i Verdalingens tidlige omtale gjenspeiler da også det med de 30 gravsteinene som var dem de visste om den gangen.

Vil bryte ned tabu

- I arbeidet med filmen har vi besøkt rundt 40 familier som har ønsket å bidra i filmen med et bilde av sin ungdom som har gått bort, forteller Hallem.

Det har gitt sterke inntrykk, og mange pårørende har overfor filmteamet uttrykt at det har vært vanskelig å snakke med andre om dødsfallene fordi samfunnet omkring ikke har vært klar for det.

- Når verden rundt ikke har visst hvordan de skulle forholde seg til de pårørende, har det også blitt vanskelig å fortelle. Det har blitt stille og det har oppstått et tabu, konstaterer filmskaperne.

De håper filmen kan bidra til å rive ned slike tabu, både overfor de som er berørt og med tanke på at det fortsatt skjer slike dødsfall.

Nasjonalt publikum

Filmen forsøker å se på årsaker, men vil ikke konkludere eller lete etter syndebukker.

- Det hele er komplekst. Filmen er mest av alt en essayistisk skildring av et ungdomsmiljø og en epoke, beskriver Hallem.

At dokumentaren bare er 30 minutter lang er blant annet med tanke på et nasjonalt tv-publikum.

Det vil også bli publisert et mer journalistisk magasin som kommer ut i forbindelse med premieren, som videre skal brukes ved filmvisninger, foredrag og samtaler også andre steder i landet.