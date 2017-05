Ikke hvem som helst får lov til å jobbe her

Ikke er det veldig vanlig at niendeklassinger faktisk søker om praksisplass i Utenriksdepartementet, og UD åpner vanligvis ikke for at skoleelever får hospitere for dem heller.

Men denne gangen gjorde de et unntak, for en nykonfirmant fra Levanger.

Trodde ikke på det

Det er NRK som forteller gladhistorien om Martin Wold Stavrum, bondesønnen som ikke er som andre 14-åringer.

– Jeg har alltid vært interessert i utenrikspolitikk, fredsmekling og den slags, sier Stavrum til NRK. Riktignok var det moren Randi som fikk overbevist ham om at det var verdt å søke om det spesielle hospiteringsoppholdet.

I bakhånd hadde han allerede et positivt svar fra biblioteket i Levanger, den dagen avslaget fra UD ville komme. Slik han regnet med.

Ble sjarmert av søknaden

Men istedet fikk han ja. 7. til 9. juni møter han til jobb i UD.

– Det var noe åpent og ærlig over søknaden som førte til at vi gjør et unntak fra vår vanlige praksis, sier kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet.

Han har allerede sikret seg Martins arbeidskraft i sin avdeling en av dagene, mens Martin de to øvrige dagene skal jobbe på en eller flere av de andre ni avdelingene i UD.

– Jeg er glad og overrasket - og litt nervøs, sier Martin Wold Stavrum etter det positive svaret.

Lite utenriks blant jevnaldringene

14-åringen beskriver seg selv som «fredssøkende», og har allerede en plan om å utdanne seg innen diplomati og utenriksvirksomhet.

– Jeg vil gjerne ivareta norske interesser i utlandet, sier Martin Wold Stavrum. Han er også opptatt av FN og klima. Tema det ikke er så mye prat om i venneflokken.

– Nei, der går det i bilmekking, dataspill og orientering, det blir ikke mye utenrikspolitikk, sier han til NRK med et stort smil om munnen.