Ordføreren om tiggerforbud: Nei lokalt, ja nasjonalt

– Her finnes ingen «quick-fix» for dette handler om mennesker. Å vedta et lokalt tiggerforbud blir også å dytte utfordringene over på nabokommunene. For meg blir det litt som «skit i Norge, leve Toten», poengterte han da interpellasjonen til Janne Kathrine Jørstad Larsen (Frp) utløste en lengre debatt i kommunestyret onsdag kveld. Og i denne debatten gjorde ordføreren det altså klart at han selv er for et nasjonalt tiggerforbud, men motstander av et lokalt forbud.

FrP i Levanger fremmer kommunalt tiggeforbud Janne K. Jørstad Larsen vil ha kommunalt tiggeforbud i Levanger. Men ikke for nordmenn.

Larsen reiste følgende tre spørsmål: 1.Hvilket opplegg/tilbud vil romfolk, eller andre fattige mennesker som kommer til kommunen få og er disse menneskene kjent med disse tilbudene? 2. Hva vet kommunen om bakgrunnen til romfolkene/tiggerne i Levanger i dag? 3. Er kommunen kjent med eventuelle kriminelle miljøer knyttet til tiggermiljøet i Levanger?

Forslaget fra Fremskrittsparti-representanten hadde følgende ordlyd: «Kommunestyret ber ordfører og rådmann om å iverksette arbeidet med å innføre et kommunalt tiggerforbud i Levanger kommune så raskt det lar seg gjøre.»

På anbefaling fra ordføreren ble forslaget av kommunestyret avvist mot tre stemmer, men ikke før politikerne hadde brukt en halvtime på å diskutere problemstillingene knyttet til tigging. Mange av representantene benyttet anledningen til å gripe ordet, og av disse var det foruten forslagsstilleren ingen som ønsket et lokalt tiggerforbud.

I sine svar til Janne Kathrine Jørstad Larsen gjorde Robert Svarva et poeng av at det ikke går an å generalisere. Bakgrunnen til den enkelte tigger er det vanskelig å vite noe om, på samme vis som vi heller ikke vet bakgrunnen til alle i kommunestyresalen.

– De er like forskjellige som oss.