– Tar meg selv i å si «hen» og «den»

Konstad er født og oppvokst i Vassbygda i Skaun i Sør-Trøndelag. Hun er nettopp ferdig med en master i statsvitenskap og er for øyeblikket trainee hos NTE i Steinkjer.

29-åringen har de siste årene vært mye på farten og bodd på mange steder i Norge, i tillegg til flere år i Frankrike hvor hun tok deler av utdanningen sin. Ved siden av studiene har Konstad jobbet som journalist for blant annet NRK, Adresseavisen, Dagens Næringsliv, Nationen og Avisa Sør-Trøndelag.

–Mye som skjer

Midt oppi alt dette ble hun sjarmert av en verdaling.

–Det ble tidlig klart at han var vanskelig å få med seg bort fra Verdal, og jeg syntes heldigvis at Leirådal virket som et bra sted å bo, sier Konstad.

Paret flyttet til Verdal da hun startet på sin masteroppgave i fjor høst.

–Det har gått veldig bra så langt. Jeg føler meg fortsatt ganske ny, men det er en veldig fin plass, det skjer mye her og man har alt man trenger. Jeg gleder meg til å bli enda bedre kjent med både stedet og folkene her, sier Konstad.

Bakekurs hos saniteten

Nå har skauningen akkurat blitt med i Verdal Sanitetsforening.

–Jeg var på et bakekurs sammen med dem, ble deretter medlem og sitter nå i styret. Bakekurs var midt i blinken, for jeg er ikke så god på å bake. Saniteten er en fin måte å bli kjent med folk på og det føles ganske givende å bidra til sanitetens gode formål, sier hun.

Hvilket inntrykk hadde du av Verdal før du kom hit?

–Jeg hadde deltatt på Vømmøl og sett Spelet i noen år, så det var egentlig de to tingene jeg forbandt med Verdal.

Hva gjør Verdal unik?

–Jeg er veldig fan av Vømmølfestivalen da. Også synes jeg det er mange fine turmuligheter i Verdal. Det er dessuten supert at rutene er så godt merket, for eksempel i 10 på topp. Jeg er også imponert over hvor flinke folk er til å bruke kulturtilbudene i kommunen, det er veldig bra.

Hva mangler Verdal?

–Verdal mangler flyplass, slik at det blir litt enklere å reise en tur. Nei, forresten, jeg ville ikke likt all flystøyen. Det er jo ikke så langt til Stjørdal heller da.

Hvordan er en typisk verdaling?

–Folk er sikkert like forskjellige her som andre steder. Men en typisk verdaling vil jeg si er ganske "luggum", som man sier i Vassbygda. Altså en grei, jovial og lun type. Jeg har også inntrykk av at verdalingen er veldig hjemmekjær, men det gjelder kanskje mest min egen verdaling.

Har du blitt ekte verdaling?

–Jeg har faktisk tatt meg selv i å si «hen» og «den». Det er litt krise, jeg prøver egentlig å ikke gjøre det. Jeg har blitt veldig glad i Verdal da, selv om jeg nok er og forblir skauning selv, sier hun.