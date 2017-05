Hun er «Årets sykepleier i Nord-Trøndelag»

Anna Marie Laugsand (55) fra Ytterøy ble torsdag tildelt den presitsjefylte prisen «Årets sykepleier i Nord-Trøndelag».

- Jeg er ydmyk og stolt. Dette er ikke noe jeg har fått til alene, men sammen med flinke kollegaer og en utmerket sjef, sier Laugsand til Innherred.

Fremme anerkjennelse

Utdelingen fant sted i Weidemanssalen i Steinkjer Rådhus torsdag formiddag, og når Innherred snakker med vinneren er hun både rørt og stolt over at prisen i år gikk til en sykepleier innen eldreomsorgen.

Prisen har som mål å fremme anerkjennelse av sykepleie som fag, og inspirere til videreutvikling av faget. Årets jury har bestått av representant fra Lokalt Fagråd, Anne Lise Olsen, Kari Grande Andresen fra Nord Universitet og Anne-Beth Hallstrøm fra fylkesstyret i Norsk sykepleierforbund Nord-Trøndelag.

«Prisen gis til en eller en gruppe av sykepleiere som har utpekt seg gjennom direkte pasientrettet arbeid, har bidratt til å videreutvikle faget generelt eller innenfor et spesielt område eller som har profilert sykepleiefaget på en god måte», skriver Norsk sykepleierforbund i ei pressemelding.

Krevende

Laugsand har jobbet som sykepleier i over 20 år og har spesialutdanning innen geriatri, læren om sykdommer blant eldre. Hun har jobbet ved Sykehuset Levanger i seks år og i Levanger kommune i 15 år. Der er hun i dag leder for demensteamet og jobber til daglig på Ytterøy helsetun.

- Jeg brenner for eldreomsorgen og synes det er kjempeviktig at den får status. Eldreomsorgen er krevende med lite ressurser, og som sykepleier må man spille på mange strenger og være et medmenneske. Det er helt annerledes fra sykehus hvor man har en lege rett rundt hjørnet, sier hun.

På helsetunet på Ytterøy har hun hatt stor medvirkning til at musikk ble implementert i måten de arbeidet på. Hun har også tatt ansvar for tunets egen sansehage, hvor de som bor der er med og steller og får bidra.

- Vi bruker mange frivillige for å få dette til å gå rundt, og vi har fast gammeldans og trening for de eldre, sier hun.

- Forbilde

Laugsand er opptatt av at de som kommer til en institusjon skal få god mat, aktivitet og at de føler at de lever.

- Vi skal sørge for at beboerne får en god avslutning på livet, sier hun.

Juryen sier følgende om vinneren:

«(…)Kandidaten har gjennom sitt arbeid bidratt til å utvikle en helsetjeneste som er helt i tråd med målene med Demensplan 2020, om å skape et samfunn som tar vare på og integrerer personer med demens i fellesskapet. (…) Da overlege Audun Myskja ønsket bistand til sin forskning på musikk som medisin til demente, var kandidaten en pådriver for å implementere musikk i måten de arbeidet på. (…) Kandidaten arrangerer fest for pasientene og har hyret inn både lokale musikere og pensjonister for å by opp pasientene til dans. I forkant lakkeres negler, pasientene sminker og pynter seg, det skåles i stettglass og det hviskes og knises som på enhver annen dansefest! (…)Det sies at årets vinner er så dyktig, at alle som bor på øya vet det. Folk henvender seg ofte til henne før de kontakter lege. Hun har et vinnende vesen, er omsorgsfull og gir mye av seg selv. Hun er trygg og har mye kunnskap. Hun er opptatt av fag og utvikling og har en utrolig gjennomføringsevne. Hun er opptatt av pasientens beste, og å skape de gode øyeblikkene. Som forslagsstiller sier: hun er mitt store forbilde. Årets sykepleier er Anna Marie Laugsand ved Ytterøy helsetun ».