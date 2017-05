Legg turen til Hitre Seterfjellet

Gå nordover langs DNTs merket sti. Bløtt terreng i første stigninger. Følg stien nesten til toppen av Reinsmyrhøgda der merkinga tar av fra DNTs sti. Her går du rett nordover mot Klompan (611 m.o.h) og videre forbi Klomp-tjønnin. Da har vi Hitre Seterfjellet i sikte ca. 2-2,5 km unna. Turen skal være godt merket, men vi anbefaler alltid at man tar med kart/kompass.

Det meste av turen til Hitre Seterfjellet, går i Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark, som er Norges fjerde største nasjonalpark. Den ble opprettet 17. desember 2004 og dekker et område på 1 924 km². fjell. Landskapet er variert med barskog, bjørkeskog, myrer, daler og fjell. Den store variasjonen i naturtyper og de store villmarkspregede områdene er leveområder for blant annet rovfugler og store rovdyr. Her er rikt plante- og dyreliv og området er levested for mange sårbare arter.

Blåfjella/Skjækerfjella er et område med mange kulturminner om man tar seg tid til å se. Særlig finner man mange samiske kulturminner, for eksempel boplasser, samleplasser, gravplasser og hellige steder. Dette området har vært brukt av samene i lange tider og reindrift har vært drevet i området i mer enn 500 år. I deler av nasjonalparken har det vært fjell- og myrslått, særlig i Verdal og Snåsa. Fra slutten av 1800-tallet og fram til 2. verdenskrig ble seterdrifta og fjellslåtten avviklet. Men fortsatt kan man se spor etter det gamle kulturlandskapet flere steder. Og fortsatt i dag finnes det bebygde setervoller og beiteanlegg i området.

Litt fakta:

Hitre Seterfjellet ligger 725 m.o.h.

Vanskelighetsgrad: krevende. Variert terreng.

Turen er ca. 19 km t/r.

Ta hensyn til tamrein på beite!

Fellestur hit søndag 3. september kl. 10.

Artikkelserien er et samarbeid mellom lokalavisa og Ti på topp i Levanger og Verdal.