De yngste skal bli de første

De yngste skal i år lede an i barnetoget under grunnlovsfeiringen i Levanger. Rekkefølgen på «togvognene» endres, og dermed får barnehagene æren av å være de første som kobler seg på lokomotivet – som i denne sammenheng må sies å være korpsmusikerne. Tre hornmusikkorps, samt to trommekorps vil på sin side sørge for både takt og toner. Selvsagt i tillegg til de mange hipp-hipp-hurra-ropene som garantert også i år vil prege toget.

Nytt av året for dem som sogner til fellesarrangementene i Levanger sentrum, er også framføring av den nyskrevne barnehagesangen: «Vi går i barnehage, vi». En sang laget av kulturskolerektor Oddbjørn Hagen, og som i løpet av de siste månedene har begynt å feste seg i alle kommunens barnehager. På 17. mai framføres den på torget i Levanger, og her har barnehagen Casa Musica grepet utfordringen, og stiller med nærmere 20 unge sangrøster.

Fanfare fra taket

For øvrig skos naturlig nok mye over samme lest når det gjelder feiringen av 17. mai. Tradisjonene preger arrangementene. Skjønt noen endringer vil feststemte innbyggere merke også i år. Det blir ingen salutt fra Staupshaugen, slik vanlig har vært tidligere. Til gjengjeld vil Levanger Musikkforening by på fanfare fra taket på Backlund, både klokka 10 og klokka 15. For øvrig håper Marit Hæreid Sandstad i Levanger/Frol/Nesset-komiteen at innbyggerne også velger å delta i borgertoget. Et tog som med åra har blitt noe slankere.

–Det er plass til flere. En flott mulighet til å profilere både lag og foreninger. Ta kontakt og meld deg på, oppfordrer hun. På torget i Levanger sentrum heter årets hovedtaler Nina Børve. Videre blir det tradisjonen tro taler også ved svartrusspresident Bendik Røberg Bråten og rødrusspresident Mats Persøy. Idar Kjølsvik skal på sin side holde tyale ved Levanger kirke under bekransningen av minneplate på morgenen.

Ny fylkesmann taler på Ekne

Men det er også mange andre som i disse dager helt sikkert sitter og finpusser på sine 17. maitaler, ikke minst mange skoleelever. Av navngitte personer i programmet finner vi at Kari Johanne Kjerkol holder tale for dagen ved Ytterøy helsetun, og på Ekne er det påtroppende fylkesmann for Trøndelag Frank Jenssen som skal holde hovedtalen.

Mange sjuendeklassinger

Under familiearrangementet i Moeparken i Verdal blir det hilsen ved ordfører Bjørn Iversen. Her er det imidlertid elever fra 10. trinn som skal stå for dagens tale. Ved vinne skole holdes talen av Maj Brit S. Larsen og av skolens avgangselever, og ved Ness oppvekstsenter er det Anne Kolstad som taler. Ellers i Verdal er det i flere av skolekretsene sjuendeklassingene som skal tale til folket. Taler vil finne sted også flere andre steder i våre to kommuner.