Disse barnehagebildene har du kanskje ikke sett maken til

Elvegården barnehage på Verdalsøra var så heldig å få masse bryllupsutstyr fra Irenes brudesalong, da hun er bestemor i vår barnehage, og da måtte det bli bryllup.

Vi lekte bryllup med gjester, noen giftet seg i løpet av dagene og vi hadde full fest.

Vi pakket inn gaver slik at alle fikk bryllupsgaver.

Bryllupsbilder

De store barna dekket fint bryllupsbord med blondeduker og blomster, og til middag hadde vi sodd og selvsagt is til dessert.

Rett skulle det være, og da måtte vi også ta bryllupsbilder.

Vi kontaktet fotograf Ole Alexander Kirknes. og han ville sponse oss med fotografering og stilte sporty opp.

Så vi tok på oss finstasen og tok buss til studioet hans på Snekkeriet.

Barna og Ole Aleksander fikk god kjemi og vi ble kjempefornøyde med bildene.

Nuss og klemmer

Bildene hengte vi opp i barnehagen vår, slik at vi kan snakke og mimre i etterpå.

Barna synes det var morsomt å leike bryllup og det ble delt ut masse nuss og klemmer i løpet av leiken.

Tusen takk til alle som gjorde det mulig for Elvegården barnehage å leke bryllup! Vi ønsker også å takke for flott brudeutstyr fra Irenes brudesalong og til fotograf Kirknes for flotte bilder.