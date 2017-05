Forlenger korpssatsingen i Verdal med to nye budsjettår

Onsdag vedtok politikerne i Komité for mennesker og livskvalitet å videreføre Skolekorpsprosjektet med to nye år. Prosjektet har løpt siden 2014, og ble startet som et prosjekt i samarbeid med skolekorpsene for å se på effektene av instrumentalopplæring via kulturskolen. Dagens prosjekt avsluttes ved skoleslutt før sommeren. Opprinnelig ble det ikke satt av penger til videreføring i budsjettet for 2017 eller økonomiplanen for perioden 2017-2020.

Mer forutsigbarhet

Nå har politikerne likevel funnet midler i disposisjonsfondet til en videreføring i to år. Det skjer blant annet fordi at en videreføring blir rimeligere enn tidligere forespeilet, fordi Vuku skolemusikkorps har valgt en annen løsning. Det gjør at det nå trengs 250.000 kroner årlig for å finansiere korpsopplæringen.

Saken ble enstemmig vedtatt uten motforestillinger blant politikerne, som ikke hadde noe å si om saken unntatt et spontant utbrudd fra Vigdis Haldorsen:

–Kjempebra!

Komitéleder Trine Reitan (Ap) oppsummerte saken med å tenke langsiktig rundt korpssatsing i Verdal kommune.

–Vi som politikere må få dette inn i budsjettene permanent, fordi prøveprosjekter varer ikke evig. Det blir da en mer framtidsrettet tanke bak dette, noe som gir mer forutsigbarhet til de som drifter skolekorpsene, sier Reitan.