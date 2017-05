Fraråder lengre gjødselsesong

Levanger og Verdal landbruksforum ba i fjor høst om at samkommunen fra i år innførte lokale frister for overflatespredning av husdyrgjødsel.

De viste til de klimatiske endringene som gjør at tredjeslåtten nå høstes først i slutten av september, og mange produsenter må tømme gjødsellageret etter at de er ferdig med høstingen av gress.

Foreslo lokal forskrift

Senterpartiets Marit Voll lanserte i februar et forslag om en lokal forskrift som åpnet for spredning til 15. september - to uker senere enn i dag - og fikk med seg alle de andre politikerne i møtet unntatt én.

Etter at dette forslaget har vært ute på høring holder imidlertid administrasjonssjefen fast på at det ikke bør innføres noen lokal forskrift, og at Verdal og Levanger kommuner bør forholde seg til den allmenne fristen 1. september.

– Dagens mulighet for å gi dispensasjon fra denne datoen er god nok til å ivareta landbruksnæringens behov og samtidig ivareta allmennhetens interesser i form av god vannkvalitet i vassdragene, mener administrasjonssjefen.

Dårligere vann

Han viser til at høringsuttalelsene tilsier at utvidede muligheter til å spre gjødsel vil gi dårligere vannkvalitet både i vassdrag og i drikkevannskildene i kommunene.

– I tillegg blir det en vesentlig kostnad med å holde et oppdatert register over vannkvaliteten, konstaterer administrasjonssjefen.