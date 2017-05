Koffer e det my meir vatten i elva i dag?

Bøtter, spader og sil må vi ha med. Vi er 13 barn på tur, da må vi ha 13 bøtter, 13 spader og 13 siler.

–Det var mye å rekne, sier Konrad og Linnea som hadde ansvaret for å pakke ned utstyret.

På vei til elva passerer vi alle sauene som har fått ut. Vi prøver å rekne disse og, men vi slår fast at det i alle fall er flere enn 13. Vanskelig å telle urolige sauer.

Ved elva forvandles plutselig noen av barna til okser, dinosaurer og hulken. Den ene verre enn den andre til å kaste store steiner i elva.

–Dinosauran like å klatter på store steina, sier Snorre.

Elva er lita i dag. Vi kan gå langt utpå en grusøra for å sjøsette papirbåtene vi har bretta. Et kvadrat blir til en trekant, som igjen blir til en båt- magisk!!

På tur heim, må vi stoppe for å se på Simon som kjører frau. Frauslangen går laaaangt bortover der hvor vi bruker å gå til blåkassen.

–Henne e snedi, nikker Melakollbarna anerkjennende.

Dagen etter skinner sola, og vi er på tur til elva igjen. Nå er det ikke en frauspreder, men en fireskjærs vendplog som er utpå åkeren. Diskusjonen går om hvorvidt Massey Ferguson er bedre enn Valtra og New Holland. Meningene er mildt sagt delte. Ved elva ser vi at steinene vi sto på i går, er helt dekt av vann i dag. Hva har skjedd? Vi ser mot fjelltoppene langt bort i øst- kanskje det er snøen som smelter?

Oppe på elvebredden sitter fem barn med hver sin bøtte, sil og spade. Her er det perfekt silasand, og den går an å forme til mye rart. Akkurat nå serveres det en sandkake, pyntet med blomster og bittesmå steiner. 10 kroner må jeg betale for å få smake et stykke.

I melkvogna dukker det opp en pose Skittles. Hva skjer hvis vi legger disse på en papptallerken og heller litt vann over? Et mønster kommer sakte men sikkert fram på tallerkenen.

Vårhilsen fra alle oss på

Melakollen