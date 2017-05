Vil du ha henne i familien din?

For noen er det snøen og langrenn som lokker, andre har falt for NRK-serien SKAM og blitt fascinert av norsk kultur. Ettersom Norge er blitt mer populært trenger vi også flere vertsfamilier i hele landet.

For utvekslingsorganisasjonene er det ikke alltid lett å finne vertsfamilier til de hundrevis av utvekslingselever som kommer til Norge hvert år. Alle som søker om å få bli vertsfamilie må igjennom en runde med bakgrunnssjekk, for å sørge for at opplevelsen for eleven blir optimal. Familiekonstellasjon er mindre viktig.

–Mange tror kanskje ikke de kan kvalifisere som vertsfamilie, men så lenge man har interesse av å åpne hjemmet sitt for andre kulturer og et ekstra soverom kan en vertsfamilie ta alle former, sier Martine Fonseca, programkoordinator for en av Europas største utvekslingsorganisasjoner, STS Education.