Full mann låste seg inn på do i protest

Lovens lange arm fikk tidvis nok å gjøre bare med berusede personer i Levanger sentrum fredag kveld og natt til lørdag. En rekke ganger måtte de rykke ut til sentrum for å bistå i ulike situasjoner.

- Klokken 23.46 fikk vi melding om at to overstadig berusede menn i 20-årene vaset rundt i Kirkegata. Vi kom til stedet like etterpå, men da hadde mennene dratt fra stedet, sier operasjonsleder Ole Tuset ved Trøndelag politidistrikt.

Låste seg inn på do

Klokken 23.54 måtte politiet på nytt rykke ut til sentrum, da et utested meldte til politiet om en gjest som nektet å forlate stedet.

- Han nektet å forlate toalettet i utestedet, og han hadde låst seg inn, forklarer Tuset.

Mannen i 20-årene fra Verdal kom etter hvert ut fra toalettet, og fikk med seg et pålegg fra politiet om å forlate Levanger sentrum for resten av natten.

Kjørte hjem to menn

Etter et par rolige timer, måtte politiet igjen rykke ut til Levanger sentrum klokken 02.29. Da måtte de ta hånd om en mann i 40-årene, som var overstadig beruset.

- Han ble kjørt hjem av politipatruljen, sier Tuset.

Like etter, klokken 02.35, ble også en mann i 50-årene i sentrumsområdet plukket opp av politiet og fraktet hjem til sin egen bopel på grunn av høy promille.

- Han var overstadig beruset, og det så ut som om han hadde veldig godt av å komme seg hjem. Derfor ble han hjemkjørt, sier Tuset.