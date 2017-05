Savner ridningen i Levanger

Lian er oppvokst på Halsan og har holdt på med ridning i store deler av sitt liv. Interessen kom allerede som femåring, og ble ikke mindre da hun fikk ponnien Bea i 12-årsalderen.

Da hun var 16 år fikk hun seg varmblodshesten Linus som ble en fast lagkamerat i konkurranser og på stevner. Med den fikk Lian tittel som kretsmester i sprangridning og under et stevne i Drammen fikk hun en tredjeplass blant flere internasjonale deltakere.

–Det var veldig stas, og det kommer jeg nok ikke til å glemme med det første, sier hun.

Flyttet til Ås

Lian gikk medier- og kommunikasjon på Levanger Videregående, før hun i 2015 tok valget om å søke seg til militæret. Da måtte hesten selges og ridningen legges på hylla.

–Jeg flyttet da til Bardufoss og var i Stridstrenbataljonen i Hæren i et år, hvor jeg blant annet kjørte opp til lastebil. Det var ganske artig, sier hun.

Etter et år med tøff trening og lastebilkjøring, valgte Lian å søke seg til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, også kjent som Universitetet i Ås. Der tar hun nå en bachelor for å bli landskapsingeniør.

–Foreldrene mine er i bransjen, de driver et eget firma, så etter hvert som jeg ble eldre fikk jeg interessen selv også, sier hun.

21-åringen flyttet helt alene til Akershus og synes det var veldig spennende.

–Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til, men på grunn av fadderuka og ulike arrangementer på skolen ble jeg raskt kjent med folk, sier hun.

Lian påpeker at det er et veldig godt studentmiljø i Ås og at det alltid er noe å være med på.

–Selve Ås er en liten by, så det er studentene som skaper liv. Samtidig tar det bare en halvtime med tog inn til Oslo, så man har alltid noe å finne på, sier hun.

Store veiprosjekt

Lian er nå midt i eksamensperioden, og har to år igjen på skolen før arbeidslivet venter. Drømmen er å jobbe som prosjektleder.

–Da kan man jobbe med alt fra parker og uteområder til veiprosjekter og større uteanlegg. Utdanningen er veldig bred, så man kan jobbe med mye forskjellig. Jeg er litt usikker på hvor jeg vil jobbe, men drømmen er å få være med på noen av de store veiprosjektene i Norge.

Hva savner du fra Levanger?

–Det må være familie og venner først og fremst. Jeg savner også å drive med ridning, sier hun.

Hva savner du minst?

–Kanskje at det er så lite som skjer. Levanger har et litt dødt sentrum og man kan ikke bare gå ut og finne på noe. Det kan man i Oslo. Der skjer det ting hele tiden. I tillegg er det nok underholdning i å bare gå ut og se på alle folkene, sier hun.

Hvordan holder du deg oppdatert på det som skjer i Levanger?

–Gjennom Facebook hovedsakelig. I tillegg snakker jeg mye med venner og familie på telefon.

Beste minne fra Levanger?

–Ungdomsskoletiden på Frol var veldig fin. Det var et godt miljø der, selv om jeg ikke har kontakt med så mange av folkene i dag. Jeg har også mange gode minner med ridningen, det å bli kretsmester og tredjeplassen i Drammen husker jeg godt.

Hva skal til for at du bosetter deg i Levanger?

–Jeg har planer om å flytte tilbake til Levanger om noen år og jobbe i firmaet til foreldrene mine. Jeg har lyst til å gjenoppta ridningen også, men først vil jeg til en storby, sier hun.