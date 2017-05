– Den enkle resepten er å komme seg tilbake på skolen

VG skrev lørdag om frafall i videregående skole, som ofte har bakgrunn helt fra barneskolealder.

Årsakene er ofte sammensatte. En elev kan streve med det faglige, og i tillegg ha helseproblemer eller søvnvansker. Som igjen kan skyldes for eksempel trøbbel i familien.

Flere steder har de en såkalt ungdomslos, et tilbud til ungdom mellom 14 og 25 år som vil ha hjelp til å fullføre utdanningen sin. Ungdomslosene kan være utdannet barnevernspedagog, og prater med eleven jevnlig.

Verre dess lenger det går

Psykologspesialist Jo Magne Ingul er også intervjuet i saken.

– Den enkle resepten, den eneste som virker, er å komme seg på skolen. Tenke mestring istedet for vellykkethet, starte opp med litt undervisning og så trappe opp. Samtidig som man parallelt jobber for å løse problemene som skaper fraværet, mener han.

Ungdom som ikke går på skolen blir dårligere på problemløsning enn jevnaldrende.

– De har liten tro på egen evne til å mestre vanskelige situasjoner, og dermed ender de med å unngå dem. Og dess lenger man har vært borte, dess vanskeligere er det å komme igang igjen, sier Jo Magne Ingul til VG.

Sosial angst

Da Levanger-Avisa skrev om doktorgradsavhandlingen hans i 2014, var han tydelig på at vi allerede som små barn er i situasjoner som skaper sosial angst. Han fremhevet at foreldre må være flinke til å «dytte barna» ut i sosiale situasjoner, selv om barna ikke vil.

– Har du sosial angst fører det ofte til skolefravær, sa Ingul, og nevnte noe så enkelt som barn som gråter når foreldre vinker farvel til dem i barnehagen på morgenen.

– På lang sikt har det ingen fordeler å løfte opp barnet, trøste og bestemme seg for å være sammen med barnet resten av dagen. Det man da egentlig sier til barnet er at «dette klarer du ikke». Istedet bør man si «Dette klarer du», og da vil barnet gradvis venne seg til at det er trygt i barnehagen uten foreldre.

Ingul frarådet også folk å melde seg syke når de står overfor situasjoner de synes er vanskelig og gjerne skulle sluppet.