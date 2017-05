Skolen på Frol skal skinne som en sol

Første klasse på Frol Barneskole sammen med rektor Geir Mediås viser fram den nye fanen til skolen. Elevene er veldig spente på å gå med en helt ny fane som er ganske ulik den gamle.

Frol Barneskole har som kjent blitt slått sammen med Mule og Okkenhaug barneskole, og i den anledningen ble ideen om å lage en helt ny fane unnfanget.

I 2016 var første gang skolene gikk sammen i 17. mai tog og da som Frol Barneskole. Skolens symbol er solen. Den kommer godt fram på fanen og ved flere områder på skolen.

Fanekomiteen

Fanekomiteen har bestått av Avd. leder Unni Strømme Stamnes, to ansatte ved skolen Ingrid Øfsti og Peace Beagsy samt to elever i femte klasse, Nils Jakob Scherion(5D) og Vilde Helene Brenne (5C).

Avd. leder Stamnes, har stått for syingen av fanen og reklamebyrådet GV Reklame for logo og utførelsen.

Solen er skolens logo

– Skolen har solen som logo og like viktig er vårt slagord: Fellesskap, Respekt, omsorg og læring.

Vi har valgt å pynte fanen med det vi står for på vår skole, sier Mediås.

– Et flott samarbeid med både elever, ansatte og næringslivet, for et felles engasjement som er den nye fanen til skolen, forteller Mediås.

Det var elevene i første klasse som fikk æren av å stå ute i skolegården med rektor og ny fane som kun de har fått se først. Fanen skal avdukes på tirsdag for resten av skolen, noe rektor gleder seg til. Elevene gleder seg mye til å gå i tog og samtidig spise myyye is, som noen sa. Andre skulle ha bunad og nye sko, kanskje ny kjole og flagg.

Alle elevene rakk opp hånda, da det ble spurt om hvem skulle gå i 17. mai tog i år.