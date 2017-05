Det minner om brødrasjoneringen i etterkrigstida

Innherred skrev om Rune Kristian Elnan og Bruborg bakeri i slutten av mars . Da var det fortsatt en liten stund til alt var klart for åpning.

Catering-virksomheten startet i begynnelsen av mai, og sist uke hadde han de to første åpningsdagene for brødutsalget. Responsen var overveldende. Begge dagene gikk det tomt for bakervarer, og som man kan se på bildet fra fredag formiddag: Lang kø utenfor lokalet.

Brød-nazi

Et uvanlig syn, som bringer tankene på litt andre tider enn 2017.

– Hehe ja, det så kanskje ut som under brødrasjoneringen i etterkrigstida, antyder Elnan, som riktignok i likhet med den jevngamle journalisten ikke har opplevd akkurat den tidsalderen.

Noen planer om å ha flere utsalgsdager har han likevel ikke.

– Nei, jeg vil være litt brød-nazi, min versjon av suppe-nazien fra Seinfeld, gliser bakeridriveren.

Restaurant i høst

Utfordringen er at han ikke helt vet hvor mye brød han skal bake til hver åpningsdag. Så da han startet forberedelsene til morgendagens brødutsalg i helgen, med å legge korn i bløtt, kunne Elnan bare stikke fingeren i været og gjøre et grovt anslag.

– Riktignok er det en del forhåndsbestillinger, så et visst utgangspunkt har jeg.

Når han ikke baker brød til utsalget, driver han catering, litt kursvirksomhet, utleie av lokalene til små selskaper og dessuten med testbaking til restauranten som åpner sent i høst. Det skal bli en «bydelsrestaurant» hvor folk kan komme innom for alt fra en kopp kaffe og en kanelbolle til å kunne feire noe.

– Jeg tror det kan bli veldig fint, helt ned mot sjøen. Et spisested i grenseland for å være urbant, men samtidig lavterskel.

Tar gjerne brødleveranser

Det aller viktigste i nærmeste fremtid blir dog å etablere Bruborg bakeri i markedet.

– Ennå er det kanskje litt nyhetens interesse som lokker, men jeg håper kundene skal bli så fornøyde at tilbudet kan videreutvikles. For eksempel med brødleveranser til barnehager og kantiner på arbeidsplasser. Vi er også lydhøre for hva kundene ønsker. Nå har vi tre basissorter av brød, men har allerede fått forespørsel om spelt og dansk rug. Det er sånn det skal være, sier Rune Kristian Elnan i Bruborg bakeri.