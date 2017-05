Dette gjør Verdalskalk med tanke på miljøutfordringene

I en nyhetsmelding fra kalkbedriften forteller daglig leder Geir Olav Jensen om flere konkrete miljøforbedringer både for havneanlegget og transporten.

– Kontinuerlig forbedring av produksjonsprosessene med tanke på miljøet er en av hovedmålsettingene for Verdalskalk, fremhever Jensen, og lister opp fem konkrete ting de har gjort eller er i ferd med å gjøre.

– Vi har gått over til gass som brensel på mølleanlegget ved havna. Dette har vi også fått støtte fra Enova til å gjennomføre. I tillegg til energibesparelse vil gassbrenneren også bidra til å redusere utslippene.

– Vi har modernisert spyle- og støvdempingsbilen som vi kjøpte i 2015. Bilen brukes både til bløtlegging av lagerdunger og rengjøring av industriområde og veger. Det reduserer støvflukt fra anlegget.

– Vi testet i fjor ut et underspylingsanlegg for vogntog på veg ut av anlegget. Resultatet var mindre støvutslipp langs kjøreruta og mindre risiko for at steiner kiler seg fast mellom hjul. De positive resultatene gjør at vi planlegger å etablere et slikt spylingsanlegg ved havneanlegget, noe som både vil redusere støvproblematikken og øke sikkerheten rundt transporten.

– Vi holder kontinuerlig kurs i miljøeffektiv kjøring overfor sjåførene våre. Der lærer de og vedlikeholder ferdighetene i å kjøre drivstoffbesparende. I fjor reduserte vi dieselforbruket med fem prosent og tomgangskjøringen med sju prosent. I tillegg til det miljømessige handler kursingen også om fart og oppbremsing.

– Vi vurderer og tester forløpende ut ulike typer dekk, for å være sikre på at vi hele tiden bruker den best tilgjengelige typen for vår virksomhet. Det siste året har vi testet ut tre dekktyper med lav rullemotstand på alle akslingene unntatt drivakslingene. Det gir både lavere forbruk og reduserer støy. Vi holder også på med en gradvis overgang til piggfrie vinterdekk.