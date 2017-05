Her er Fylkesmannens endelige rapport

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag slår fast følgende lovbrudd etter tilsyn med Verdal kommune 17. februar til 22. mars:

«Verdal kommune sikrer ikke gjennom sin styringsaktivitet at fare for svikt i tildeling av langtidsopphold i sykehjem forhindres.»

Mandag formiddag ble den endelige rapporten lagt ut på Fylkesmannens hjemmeside. Trykk her for å komme til rapporten.

Fylkesmannen har sett på om Verdal kommune tildeler langtidshopphold ved sykehjemsplasser på en forsvarlig måte.

Fikk 15 søknader - avslo 8

Fylkesmannens tilsyn viser at Verdal kommune mottok 15 skriftlige søknader på langtidsopphold i sykehjem i 2016. Åtte fikk avslag, mens sju ble innvilget. Ingen avslag ble påklaget i 2016.

Når det gjelder lovbruddet, kommenteres det slik:

«Utredning av behov for fremtidig kommunal tjenesteyting er en omfattende og sammensatt prosess og stiller store krav til kommunens organisering av arbeidet. Mangelfull styring og ledelse kan føre til svak kontinuitet og fremdrift og medfører risiko for at brukere/pasienter ikke mottar nødvendig helsehjelp til rett tid.

Fylkesmannen mener at avviklingen av totalt 24 plasser ved Ørmelen bo-og helsetun fikk konsekvenser utover å flytte 19 beboere til Verdal bo-og helsetun. Fylkesmannen er av den oppfatning at Verdal kommune ikke i tilstrekkelig grad gjennomførte risikovurdering i forkant for å få kunnskap om avviklingens konsekvenser på kort og på lang sikt både for eksisterende tiltak, og for etablering av nye tiltak.»

Fylkesmannen påpeker at man under revisjonen ikke har mottatt informasjon om uforsvarlighet hva angår enkelthendelser. Fylkesmannen har mottatt generelle og spesielle klager på tjenestetilbudet i Verdal kommune.

Frustrerte pårørende

Fylkesmannen har merket seg et stort sprik i oppfatningen de ansatte har når det gjelder informasjon, styring og ledelse.

Noen opplever at man har fått munnkurv, og at ting er «hysj, hysj», mens andre peker på at tillitsvalgte har vært involvert hele veien og at det delvis har vært gitt skriftlig/muntlig informasjon.

Når det gjelder brukermedvirkning, påpekes det at det sjelden kommer klage på utfall av saksbehandling. Samtidig viser Fylkesmannens tilsyn til en frustrasjon rundt tjenestetilbudet fra brukere/pasienter og pårørende.

«Ansatte har gitt tilbakemelding på at man får høre en del beklagelser/mishagsytringer fra hjemmeboende brukere/pasienter. Det stilles spørsmål ved om slike skal regnes som, og behandles som, søknader om/klager på manglende/-mangelfulle tjenester. Det finnes ingen prosedyrer på dette, noe som kan fære til at brukerstemmen ikke høres hva angår behov. Ansatte merker i det hele tatt en del frustrasjon fra brukere/pasienter/pårørende. Det oppleves å være for svikt i tjenestytingen når behov for sykehjemsplass melder seg.»

Ett avvik i saksbehandling

Fylkesmannen viser til at Verdal kommune kun har registrert et avvik i saksbehandlingen. Det var til sammen 1759 avvik i helse og omsorg i Verdal i 2016.

«... noe som kan være et resultat av en godt fungerende saksbehandling, men som også kan tyde på at kvalitssystemet er lite kjent og lite tatt i bruk hva angår saksbehandling», skriver Fylkesmannen.

Det anmerkes at kommunen har et potensial i bruk av avvikssystem.

Må lage plan

Fylkesmannen ber kommunen lage en plan for å rette opp lovbruddet. Planen skal være framlagt før 1. september. Her skal man blant annet gjøre en risikovurdering og konsekvensanalyse for kommunens disposisjoner som tilsynet omfatter.