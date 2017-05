Hundebæsj vokser på trær i Levanger

Vi fra avdeling Blåveisa i Momarka barnehage har i mai vært mye på tur i nærområdet vårt for å plukke opp søppel.

Barnehagen vår er en Grønt Flagg-barnehage, og vi har i mai fokus på det vi kaller «rusken-aksjonen». Dette betyr at vi bidrar til å plukke søppel og på å holde nærmiljøet vårt rent og pent.

Vi har gjennom flere år hatt fokus på å rydde frem mot 17. mai.

Momarka barnehage er en seksavdelings barnehage – og her bidrar alle barn fra ett til seks år til å holde naturen vår fri for søppel.

Fant mye søppel

I dag var det 13 barn som var på tur. Vi kom oss for øvrig bare fra barnehagen og opp til vanntårnet på gangstien opp mot Høgberget, så fant vi helt utrolig mye søppel. Barna er svært overrasket over hvor mye søppel som finnes, og lurer på om ikke alle vet at søppel skal kastes i søppelbøttene?

Vi har funnet alt fra tomme medisinbokser og snusesker til hullete klær og godteripapir, brusflasker og brusbokser. Vi fant overraskende mye plastemballasje – noe som er det absolutt verste for naturen vår!

Momarka barnehage ønsker å oppfordre alle i nærmiljøet, og alle andre i Levanger Kommune til å holde kommunen vår ren! Vi har et ønske om at alle kaster søppel dit den skal! Vi håper også at privatpersoner bidrar til et renere miljø med å hjelpe oss å plukke opp søppel.

Hundebæsj i trærne

Vi fant også en hel masse hundebæsj som ligger langs gangstiene i nærområd... Og vi finner mye hundebæsj i poser som er hengt opp i trærne rundt omkring… Vi blir litt målløse!

Barna og vi voksne har et sterkt ønske om at det blir vist respekt, og tatt hensyn til alle barna som leker i nærmiljøet vårt. Plukk opp hundebæsjen etter hunden din, og kast posene i en søppelbøtte.

Barna i Momarka barnehage gjør en kjempejobb for naturen og nærmiljøet med den innsatsen de legger i det å plukke søppel. De fortjener å bli fremhevet og få ros for sin innsats. Dette er også med og bidrar til miljøbevisste barn i fremtiden – og at når de blir ungdommer/voksne så bringer de disse gode verdiene videre til de neste generasjonene.

Siv Kristin Kjelsli

På vegne av Momarka barnehage