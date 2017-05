Brudd i jordbruksforhandlingene

Jordbruksorganisasjonene har forhandlet med staten siden 5. mai, og varslet tirsdag at de bryter årets jordbruksforhandlinger.

– Regjeringen viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) er svært overrasket over at jordbruksorganisasjonen sier nei til en avtale som ville gitt bøndene en vesentlig bedre inntektsøkning enn andre grupper, opplyser departementet i en pressemelding.

– Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018. Det gir for eksempel inntektsmuligheter på cirka 569.000 kroner for et gårdsbruk med 15 kyr, kommenterer Dale.