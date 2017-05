To tatt i bil med kappede fjærer

Statens vegvesen hadde sent tirsdag kveld kontroll av biler i Verdal. I den forbindelse mistet to menn i 20-årene førerkortet.

- Vi bisto politiet i kontrollen, og like etter klokken 23 ble en Volvo med kappede fjærer stoppet, sier operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i Trøndelag politidistrikt.

Både bileieren, som for anledningen var passasjer, og sjåføren fikk førerkortet beslaglagt. Bileieren var for beruset til å forklare seg for politiet.

- De hadde kappet fjærene, og de hang helt løst. Når man modifiserer bilen på den måten, mister den kjøreegenskaper og blir ustabil. Den blir rett og slett farlig å kjøre med.

Statens vegvesen vil anmelde begge mennene.