Grande er nå et Miljøfyrtårn

Torsdag mottok Grande Entreprenør miljøsertifisering. Ordfører Bjørn Iversen overrakte beviset som viser at firmaet nå har status som et såkalt Miljøfyrtårn. Sammen med ansatte markerte de det hele med bløtkake og kaffe som utvilsomt falt i smak hos gjengen i Neptunvegen.

Seks fordeler

På Miljøfyrtårns nettsider beskriver de slik hva en miljøsertifisering er:

"Miljøsertifisering innebærer at en virksomhet gjennomfører en miljøkartlegging og setter opp en handlingsplan for å innfri kriteriene i en bestemt sertifiseringsordning."

Videre peker de på seks fordeler som en sertifisering gir: Man tar samfunnsansvar, går foran og viser verden at fremtidens løsninger er bærekraftige, driver smart virksomhetsstyring, setter miljømål og skaper resultater, sikrer godkjent miljødokumentasjon til bruk i anbudsprosesser og til slutt reduserer det virksomhetens sykefravær.

- Dette er Norges mest kjente miljøsertifisering og har bra status. Så dette er utvilsomt en milepæl for bedriften, sa Verdal kommunes ordfører Bjørn Iversen da han ga bedriften det synlige beviset på at de nå er miljøsertifisert.

Konkurransedyktig

Daglig leder i Grande Entreprenør, Morten Hynne, påpeker viktigheten av at firmaet nå har fått miljøsertifiseringen.

- Hvis vi skal være med å konkurrere om større jobber, og da spesielt offentlige prosjekt, så må man ha slike ting som dette i orden. Det var hovedgrunnen til at vi valgte å gjennomføre dette. Underveis så vi dog at vi hadde det meste på plass, så for oss handlet det om å systematisere og dokumentere det hele. Gjennom å være et Miljøfyrtårn ser vi at det gir positive ringvirkninger både økonomisk og miljømessig, forteller Grandes Morten Hynne før han avslutter:

- Det er artig å få blanketten som beviser at vi er et Miljøfyrtårn.

