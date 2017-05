Kjørte 56 km/t i 40-sonen

Kontrollen foregikk i en av 40-sonene i byen mellom klokken 10.30 og 11.45 torsdag formiddag.

Vedkommende som satt bak rattet i bilen som kjørte 56 km/t fikk i likhet med ytterligere fire sjåfører et forenklet forelegg for kjøringen.

Ifølge de nyeste satsene skal førere som kjører mellom 16 og 20 km/t for fort når fartsgrensen er under 60 km/t få et forelegg på 5.350 kroner, samt tre prikker i førerkortet.