Nå er årets sesong åpnet

Det var rundt hundre turglade som møtte opp om som ville ha med seg åpningen av årets sesong for ti på topp i Verdal. Åpningen var lagt til Ramsåsen i Tromsdalen forrige onsdag.

Dette er en populært mål for de som jakter på toppene. Fra Ramsåsvollen, hvor det er parkering, er det nærmere fem kilometer opp og ned. Og stedet kan like godt nås fra Levanger som fra Verdal, der det ligger i grenseland mellom de to kommunene.

Det var en enkel markering på toppen av Ramsåsen, der leder i plan- og samfunnskomiteen Ove Morten Haugan sa noen velvalgte ord om dette aktivitetstilbudet som har blitt så populært i løpet av de siste årene. Etterpå gikk turen tilbake til Ramsåsvollen hvor det var rast med kaffe og noen godt å bite i.