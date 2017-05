Nå er det bare å benke seg ned på kirkegården

Det var sist vinter at Stiklestad sanitetsforening fikk en pen slump penger i gave fra et menneske som gikk bort. Oppdraget var ganske bredt: Bruk pengene på noe nyttig i nærmiljøet.

– Vi grublet en liten stund, før vi kom på at nye benker på kirkegården måtte være et fint tiltak, sier Randi Westgård i den lokale sanitetsforeningen.

Behov for flere

Det ble naturligvis svært godt tatt i mot av soknerådet i Stiklestad.

– Vi hadde, og har for så vidt fortsatt, behov for nye benker. De som står rundt kirken er velbrukt, og vi har en kirkegård på motsatt side også, påpeker leder i Stiklestad sokneråd, Torbjørn Guddingsmo.

Pengegaven i denne omgang er brukt til fire kostbare benker i solid tre og støpejern.

– Skulle vi byttet ut alle benkene og hatt et tilstrekkelig antall på hele området snakker vi kanskje om 12-14 stykker. Men dette må naturligvis sees litt over tid, sier kirketjener Per Fremo.

Veldig nyttig

Soknerådsleder Guddingsmo konstaterer at mange som besøker kirkegården har behov for å sette seg og hvile litt. På Stiklestad er det både mange godt voksne og tilreisende som kommer til kirkegården for å stelle på gravstedene.

– Vi er veldig glade for å kunne viderebringe en slik gave, sier Randi Westgård. Sanitetsforeningen i Stiklestad teller i overkant av 30 medlemmer, hvor rundt halvparten kan regnes som aktive.

I god sanitetstradisjon gjør de masse frivillig arbeid som kommer både lokalsamfunnet og resten av landet til gode. Foruten håndarbeid, er de blant annet til stede på Jul igjen og lager mat til aktørene under Olsokdagene og Spelet.

Mange gode formål

Pengene de får inn på basarer, åresalg og den slags gir de både til ulike organisasjoner, lokale lag og foreninger og konkrete tiltak.

Stiklestad kirke er også tilgodesett med nyttige gaver tidligere. For en god del år siden ble det puter på kirkebenkene, nettopp takket være sanitetsforeningen.

– Det gjorde at det ble mye mer behagelig å sitte der inne, sier Randi Westgård.

Til benkene ute på kirkegården må du eventuelt ta med pute selv, men de er nok gode å sitte på uansett.