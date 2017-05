Uhell på skateboard

Innherred fikk tips om et uhell på gang- og sykkelveien et par hundre meter sør for brannstasjonen på Moan i Levanger ved 0830-tiden torsdag morgen.

Politiet opplyser at de har sjekket med AMK, men at så lenge dette er snakk om kun et uhell, så er det ingen sak for politiet.

Derfor kjenner politiet heller ikke til alder og kjønn på personen, men det kan tyde på at vedkommende er kjørt til sjekk på sykehuset, i og med at det var ambulanse på stedet.