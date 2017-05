Verdal fikk flest

Etter at Statistisk sentralbyrå (SSB) har summert tallene for befolkningsendringer i løpet av årets tre første måneder, viser det seg at Verdal kommune denne gang vokser raskest i vårt fylke.

I Verdal har innbyggertallet i løpet av første kvartal av 2017 vokst med 47, til 14.896 innbyggere.

Levanger har på samme tid vokst med 10, til 19.902 innbyggere.

Steinkjer har befolkningsøkning på 3, Stjørdal 41 og Namsos 39 innbyggere.