18 bilførere måtte punge ut

Sent i går ettermiddag rigget politiet seg til i Kirkegata i Levanger. De sto en knapp times tid fra klokka 16.20. En bilfører fikk forenkelt forelegg etter å ha snakket med håndholdt mobiltelefon.

Etterpå dro UP-patruljen til fylksveg 72 i Verdal, og stilte seg opp i 60-sonen ved Lysthaugen. Her sto de i vel to timer fra klokka 18 fredag kveld. 17 fører ble ilagt forenkelt forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet var 84 km/t.

Natt til lørdag, mellom halv to og halv tre, var en politipatrulje på plass i Levanger sentrum hvor det var promillekontroll. Tjue førere ble kontrollert, men det ble ingen utslag på alkomåleren, forteller operasjonsleder Lars Letnes hos politiet.