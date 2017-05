34-åring hevder han ble slått av 38-åring

Det var ved 20-30-tida fredag kveld at politiet rykket ut med to biler til et sentrumsnært område i Verdal.

– Fornærmede, en mann på 34 år, hevder seg banket og utsatt for trusler av en mann på 38 år. Fornærmede har opplyst at han ble slått, forteller operasjonsleder hos politiet, Lars Letnes.

Den mistenkte 38-åringen ville ikke avgi noen forklaring til politiet fredag kveld. Han ville konferere med sin forsvarer før han forklarte seg, forteller Letnes.

– Ut fra loggen skal han likevel ha sagt til politiet at han ikke slo, men bare dyttet til vedkommende, sier Letnes.

Det var ingen alvorlige skader hos den fornærmede 34-åringen.

Operasjonslederen forteller at 38-åringen er kjent av politiet fra tidligere forhold. Han var edru fredag kveld.

Det er altså opprettet sak på episoden i Verdal fredag kveld. Den vil bli etterforsket videre.