1 Lyd i trompeten. Noen satte sikkert pris på å ikke bli vekket av tunge drønn tidlig 17. mai. Samtidig er nok en hel del lei seg for at den tradisjonelle salutten ikke gikk av i morgentimene på nasjonaldagen i Levanger. Uansett, årets barnetog kom seg i vei etter en trompetfanfare fra Rune Myhr. Han hadde stilt seg opp på taket av Backlund i sentrum og blåste en «Jubileums fanfare», laget av Trond Kolaas. Grunnen til at det ikke ble salutt er nye regler for avfyring av den sort.

2 Fylkesmannens pekefinger. Verdal kommune får kritikk fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter et tilsyn med helseomsorgen.

Det er avdekket et lovbrudd som går på tildeling av langtidsplass i sykehjem.

Fylkesmannen ber kommunen rette opp lovbruddet innen 1. september. Det rettes også kritikk mot kommunen som ikke utredet konsekvensene av nedleggelsen av 24 sykehjemsplasser godt nok.

Det har ført til mer belastning på hjemmesykepleie og pårørende. Stein Aamdal har bistått eldre og pårørende i en ressursgruppe, og mener rapporten bekrefter bekymringene man har hatt. Ordfører Bjørn Iversen (Ap) viser til at han tar saken på største alvor og at ting skal bli rett. Han er mener omstilling er tøft.

– Jeg vil ikke bli oppfattet som uærbødig, men i en periode når man gjør om ting, blir det større belastninger.

3 En verdalskole som vokser. Møllegata voksenopplæring underviser Verdal kommunes innvandrere i norsk. Fra høsten av vil skolen også gi grunnskoleopplæring. Fram til nå har innvandrere vært nødt til å reise til Levanger for å kunne ta dette.

Rektor Torbjørn Nordvoll ansetter flere lærere, og gleder seg til enda mer fart i skolens nye lokaler fra høsten av.

4 Bondetematikk. Bøndene rasler med høygaflene. Det er brudd mellom Staten og bøndene i jordbruksoppgjøret, og på jorder langs veier og på bruer på Innherred henger banner med bøndenes slagord. Bøndene har krevd 1,45 milliarder i oppgjøret – 31 700 kroner per årsverk.

Staten tilbydde en milliard kroner mindre, og partene greide senere ikke å komme til enighet. Bøndene er kritiske til fjerning av målprisen på gris og finansieringen av opplysningskontorene, kutt i arealtilskudd og beitetilskudd og stor økning i kraftfôrprisen, skriver Nationen.

5 Sykkel i sentrum. Etter Tour de Tomtvatnet 10. juni, blir det mer sykkelmoro i Levanger sentrum et par uker senere. 23. juni blir en løype på 1,3 kilometer i bygatene en del av norgesmesterskapet i sykling på landevei. IL Sverre er med blant arrangørene.

Det er bare å tråkke til for å sette Levanger på kartet som sykkelby igjen. God helg!