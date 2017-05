Her er det lagt igjen mange spor

Det ligger igjen bildeler på området utenfor Midt-Norsk Betong på industriområdet på Ørin etter natten kjøring. I asfalten er det tydelige spor på at her har det foregått en form for bilkjøring som i alle fall ikke politiet vil vite noe av.

– Slik kjøring vil vi ikke ha. Vi leter nå etter føreren av bilen, men tror kanskje vi har funnet selve bilen. Den står hensatt ved bilinnsamligen, ikke langt unna, sier operasjonsleder Lars Letnes.

Bilkjøringen som vekker slik oppsikt har skjedd natt til lørdag. Politiet ble varslet ved halv seks-tida lørdag morgen. Da dro de ut for å se på sporene etter villkjøringen.

– Det er kraftige spor og mye som ligger igjen. Det er store betongelementer som ser ut til å være veltet av bilen. Bildeler ligger igjern på stedet og det er kraftige spor i asfalten. Vi har nå opprettet en sak på forholdet. Så får vi se etterhvert hva som kommer ut av dette, sier Lars Letnes.