Denne må Idefix ta når han skal til Sverige

Nå er det nye retningslinjer for parasittbehandlingen for dere som bruker å ta med hund til Sverige, og det kan være kronglete å lese seg til hva som gjelder . Regelverket er det samme som før, men Mattilsynet har 1/1-2017 gått ut med en ny tolkning, slik at det i praksis blir nye regler.

Hunden må være ID-merket og ha et pass, og ormekur må attesteres i passet av veterinæren. ID-merking og pass får du hos din veterinær.

Reiser du minst en gang i måneden, slik som Idefix, er det mest prakisk å komme med 28-dagers intervaller til veterinær for behandling og attestering i passet. Da kan du reise så ofte du vil . Dette er også slik det har vært tidligere. 28-dagersregelen kommer av at parasitten blir kjønnsmoden og skiller ut smittefarlige egg etter 28 dager.

Reiser du sjeldnere enn en gang i måneden, har du valget mellom å gjøre en enkeltbehandling i Sverige 24-120 timer innen du krysser grensen til Norge, eller å starte opp en 28-dagersbehandling i Norge. Hvilket land du vedlikeholder 28-dagersbehandlingen din i , spller ingen rolle.

Tidligere var det nok med en enkeltbehandling i Norge før du reiste. Dette er det altså slutt med.

Det er ofte slik at man reiser på helgen, og det kan være risikabelt å satse på å finne et åpent veterinærkontor i Sverige på lørdag eller søndag. Om du ikke har muligheten til å sjekke dette, og bestille tid på forhånd, vil det tryggeste være å få gjort det i Norge på forhånd

Veterinærbesøk 1: Senest 48 timer før du planlegger å krysse grensen hjem til Norge igjen.

Veterinærbesøk 2: 24 timer til 28 dager etter besøk 1. Du kan reise etter besøk 2.

De to behandlingene må attesteres i passet, og du skal i tillegg gi en tredje behandling senest 28 dager etter den siste.

Når hunden får en ormebehandling, vil parasitten dø, men ikke eggene. Det kan derfor skilles ut egg som kan smitte videre 24 timer etter behandlingen. Det er derfor viktig å være flink til å plukke opp avføring og legge den i husholdningsavfall for å hindre spredning.

Hvorfor må vi gjøre dette ? Er det virkelig nødvendig? Springer ikke reven over grensa da ?

Joda, sannsynligvis gjør den det, men dvergbendelormen Sverre kan lage en mandarinstor cyste i hjernen eller leveren din, og det finnes ingen sikker behandling for mennesker. Så det beste er om vi gjør alt vi kan for å holde den ute av Norge så lenge som mulig.

Du kan også få i deg smitte ved å spise sopp og bær fra områder der parasitten finnes. Koking vil drepe eggene, men frysing tåler de fint.

Katter behøver ikke å behandles når de reiser til Sverige.

Lurer du på hva som gjelder i andre land, ta kontakt med din veterinær.

Torunn Schiefloe

Veterinær, Levanger dyreklinikk