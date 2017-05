E6-møte i Åsen på tirsdag

Vil du vite mer om bygging av ny E6 fra Åsen og sørover, kan det være lurt å stikke innom Åsen samfunnshus tirsdag kveld (23. mai). Her vil representanter fra Nye Veier fortelle om planene.

Et hovedtema i møtet blir de kommende kryssløsningene i Åsen. Det er i utgangspunktet planlagt to kryss, et i Vuddudalen og et i Vassmarka, men det foreligger også forslag om å redusere fra to til ett kryss. Møtet er åpent for alle interesserte, og det er Åsen bygdeforum i samarbeid med Levanger kommune som står bak.