Her legger verdens største lekter til i Verdal

I dag er verdens største lekter, kalt Heremas H-851, på veil til Kværner Verdal-havna på Ørin. Der skal lekteren frakte ut det nybygde understellet til Johan Sverdrup-plattformen. Plattformen veier cirka 26.000 tonn og måler 64 ganger 94 meter i areal. Den har en oppgitt dødvekt (bæreevne) på 110.720 tonn.

Det krever dermed også sin lekter for å ta hånd om slike dimensjoner, noe som betyr at den nederlandske lekteren på hele 260 meter nå står klar for oppdraget.

I løpet av de nærmeste par ukene skal understellet skyves over på lekteren, som nå klargjøres for frakteoppdraget. Understellet som nå er ferdig, er det første av tre som leveres fra Verdal til Sverdrup-prosjektet. De to andre leveres neste år.