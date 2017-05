Mer bomtrøbbel på Skogn

Anita Granerud observerte selv at det oppstod tekniske problemer med bommene i Skogn sentrum mandag morgen. Hendelsen skjedde like før klokken halv åtte.

- Vi bor like ved, og ble stående og følge med. Vi så at bommen på siden mot sentrum ikke traff bøylen, og gikk i bakken. Den bøyde seg og spratt opp igjen. Deretter kom en lokfører ut og løftet den på plass, sier hun til Innherred.

Hun sier at bommene fungerte etterpå, men sier at bommen kan ha fått skader.

- Det så ikke helt bra ut, sier hun.

For sene til tentamen

Flere personer har observert problemene i morgentimene. Ifølge Renate Bakken, som er en av initiativtakerne bak aksjonsgruppen for fortgang i planovergangsaken på Skogn, var bommene stengt lenge nok til at flere elever ved skolen kom for sent.

- Mange elever kom for seint, ifølge gruppen vår på Facebook. Og jeg vet at ungdomsskoleelevene har tentamen i dag, og der kan flere ha kommet for sent. Om jeg er heldig, rakk mine egne barn å komme tidsnok, men det finner jeg ut først etter skoledagen, sier Bakken oppgitt.

Ny aksjon

Hun minner samtidig om kravet fra lokalbefolkningen om å få etablert en midlertidig løsning med gangbro over jernbanelinja, for å gi myke trafikanter en sikker overgang uavhengig av togtrafikk og tekniske problemer.

- Folk på Skogn er fryktelig oppgitt, da saken har stått stille og vi vet ingenting. Om vi ikke får et nytt tidsperspektiv, vil vi aksjonere på nytt i august ved skolestart, fordi da har det gått nok et år uten en løsning, sier Bakken.

Kommunikasjonssjef Dag Svinsås i Bane Nor sier til Innherred at han ikke kjenner til mandagens hendelse, men at han skal undersøke loggen.