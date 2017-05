– Mobbeofre har lettere for å selvskade seg

Nord-professoren har sammen med doktorgradsstipendiat Asbjørn Junker og NTNU-professor Johan Håkon Bjørngaard fulgt de som deltok i HUNT1 i inntil 15 år, og registrert sykehusinnleggelser på grunn av selvskading.

– Deretter har vi sett på hva som skilte ungdommene fra de jevnaldrende som ikke ble det. Tallene viste at de som hadde slitt med angst, depresjon, mobbing og ensomhet hadde opptil fire ganger så stor risiko for selvskading senere i livet, forteller Bjerkeset til Forskning.no.

Også epileptikere og migrene-rammede later til å ha høyere risiko.

– Funnene er omtrent som forventet. Det overrasker ikke at angst og depresjon, mobbing og ensomhet gir større risiko. Men risiko forbundet med epilepsi og migrene er ikke så godt beskrevet tidligere, sier Bjerkeset.

Han oppfordrer folk til å være på vakt når ungdommer viser symptomer på ensomhet og følelse av håpløshet, eller blir mobbet.

– Ofte vegrer vi oss for å spørre om selvmordstanker, men oftest oppleves det betryggende for den som har slike tanker at andre vet om det.