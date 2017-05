Avlyser kulturseilas for andre år på rad

"En eventyrlig seilas" er en kultur- og reiselivssatsing på Trondheimsfjorden, som i år skulle ta igjen for det avlyste arrangementet i fjor. Da ble seilasen stanset på grunn av tekniske problemer med en defekt kjel. Reparasjonene har imidlertid tatt mer tid enn forventet, og også årets seilas må avlyses. Det opplyser Sigmund Laugsand i Stiftelsen Ytterøy Bygdetun på vegne av arrangørene i bygdetunet, samt Levanger Næringsforum, Visit Innherred og Trondhjems Sjøfartsmuseum.

- Kultur- og reiselivssatsingen «En Eventyrlig Seilas» må igjen avlyses, og i år som i fjor, skyldes dette tekniske utfordringer i forhold til defekt kjel. Prosessen med å reparere den 100 år gamle kjelen har blitt langt mer omfattende og komplisert enn først antatt, sier Laugsand i en pressemelding tirsdag.

Satsingen ble i sin tid initiert av Stiftelsen Ytterøy Bygdetun. Etter hvert med MiST/Trondhjems Sjøfartsmuseum, Visit Innherred og Levanger Næringsforum som viktige samarbeidspartnere. Frosta, Levanger, Inderøy og Leksvik er arrangementets fadderskapskommuner.

- Vi innser at seilasen sommeren 2017 må avlyses. Men dette er ikke til hinder for at vi optimistisk satser på en ny «Eventyrlig Seilas» sommeren 2018, legger Laugsand til.

Neste års seilas er nå under planlegging, og skal gjennomføres fra fredag 3. august til søndag 5. august over samme lest som tidligere år.

- Vi ønsker selvsagt å bruke arrangementet i 2018 som en markering av at de to trøndelagsfylkene er blitt ett, og med en befolking som føler seg vel med felles identitet og målsettinger for framtida. Kanskje var dampskipene en viktig start på ei utvikling som til slutt førte oss fram til ett fylke i Trøndelag? skriver Laugsand i pressemeldingen.