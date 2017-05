Får de store på besøk

Galleriet byr denne gang på en utstilling signert fire av de største trønderkunstnerne.

Håkon Bleken, Sverre Koren Bjertnæs, Elling Reitan og Christer Glein bidrar med malerier i en kollektivutstilling på Galleri Fenka.

Åpningen finner sted lørdag 10. mai. Samme dag som Tour de Tomtvatnet går av stabelen. Galleriet gjorde stor suksess med lignende arrangement under Pushwagner-åpningen i fjor, og håper å se de store folkemasser i og utenfor Fenka også i år.

- Årets store happening. Vi ønsker med denne utstiling å vise hvilke fantastiske kunstnere Trøndelag har å by på, sier Elisabeth Ben Riala. Hun mener det er verdensklasse over kunsten fra de fire, og er er ikke i tvil om kunstneres betydning for kulturlivet. Ben Riala peker på at dette er fire personligheter som har høstet både nasjonal og internasjonal anerkjennelse.

Hele galleriet, pluss gata

Hele galleriet tas i bruk når de fire kunstnerne kommer på besøk. Hvem av dem som kommer til selve åpningen, er ikke spikret hundre prosent, men klart er det i alle fall at Elling Reitan kommer. Han har også tidligere vært representert med malerier på Fenka. Sverre Koren Bjertnæs og Christer Glein har sagt at de sannsynligvis dukker opp, mens Håkon Bleken som følge av sin alder har gitt tilbakemelding om at han vil se an formen før han bestemmer seg.

Det er relativt stort spenn i alder på de fire kunstnerne, hvor de nå oslobaserte Glein og Bjertnæs representerer de yngste.

Selve åpningsarrangementet på årets sommerutstilling vil som i fjor finne sted ute på gata.

- Vi har bestilt finvær, poengterer Ben Riala, og lover samtidig en storslått utstillingsåpning, uten foreløpig å røpe altfor mye av innholdet.

- Dette skal bli en dag med fest og moro. Sommeråpningen skal være en dag hvor folk skal glede seg til og kose seg over. Om du er kunstinteressert, eller på vei til å bli det, så skal du uansett få en skikkelig opplevelse.

Utstillingen kommer til å henge ut juli måned, før det blir ny utstillingsåpning på Galleri Fenka igjen 5. august.

Alle født i Trondheim

Håkon Bleken (f. 1929) er en av Norges fremste samtidskunstnere. Han er representert i sentrale gallerier og museer, og har utført omfattende utsmykningsoppgaver. Siden debuten i 1951 har Bleken hatt en lang rekke separatutstillinger i landets viktigste gallerier – blant annet Nasjonalgalleriet og Henie-Onstad Kunstsenter.

Sverre Koren Bjertnæs (f. 1976) har gått i lære hos noen av Norges mest kjente figurative kunstnere: Tore Bjørn Skjølsvik og Odd Nerdrum, for så å studere i fire år ved Statens kunstakademi i Oslo under Arvid Pettersen og Jan Sæther.

Christer Glein (f. 1984) har fått en svært god mottakelse både i Norge og internasjonalt. Hans arbeider finnes i en rekke offentlige og private samlinger. Han er utdannet ved Falmouth College of Art (BA).

Elling Reitan (f. 1949) er i dag en av Norges mest kjente og populære, kontemporære multikunstnere. Han har deltatt i mer enn 150 separat- og kollektiv utstillinger i Norge og i utlandet, og han debuterte i juryert utstilling i Trondhjems Kunstforening i 1979. Han er elev av Odd Nerdrum og Bjørn Sverrbo og han har Jens Johannessen som mentor.

Samtlige fire kunstnere er født i Trondheim.