Ifølge denne oversikten har Verdal ingen frivillighetspolitikk

Frivillighet Norge lanserer tirsdag en nasjonal oversikt over de kommunene som har vedtatt en frivillighetspolitikk.

Vil synliggjøre

Organisasjonen har i flere år veiledet kommuner i hvordan man utvikler en frivillighetspolitkkk, det vil si egne planer med konkrete tiltak for å skape vekst og utvikling i frivillig sektor.

– Grunnen til at vi lager en slik oversikt nå er at vi ønsker å skape en bevissthet i kommunene om hvor viktig frivillighetspolitikk er, og synliggjøre foregangskommunene, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Han konstaterer at de fleste kommuner har en næringslivspolitikk, men de færreste har en frivillighetspolitikk.

Kommer ikke av seg selv

Frivilligheten bidrar innenfor blant annet integrering, folkehelse, omsorgstjenester, beredskap, kultur og idrett.

– Kommunene etterlyser gjerne mer samarbeid med frivilligheten, men det kommer ikke av seg selv. Skal det legges til rette for dette må kommunen utvikle en frivillighetspolitikk i diaglog med lokale lag og foreninger, sier Johnsen.

Levanger er i oversikten i grønn sone, som tilsier at kommunen har en helhetlig frivillighetspolitikk. Kriteriet er at kommunen har utarbeidet en frivillighetsmelding, plan, erklæring eller liknende, som innholder tiltak som skaper vekst og utvikling for frivillig sektor. Dette skal ha vært politisk behandlet, etter å ha blitt utviklet i dialog med bredden av frivilligheten i kommunen.

Verdal i rød sone

Det er også en gul sone for de som er i ferd med å utvikle en frivillighetspolitikk. Verdal havner imidlertid i rød sone, blant kommunene som ikke har noen frivillighetspolitikk. Det betyr at Frivillighet Norge ikke kjenner til at kommunen har utarbeidet eller er igang med å lage en frivillighetspolitikk.