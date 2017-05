Ingen nye studentboliger i denne omgang

Studentinord informerer tirsdag ettermiddag om at planen om å starte bygging av nye studentboliger i Levanger (og Mo i Rana) i år må legges på is.

Det etter at de har innhentet tilbud fra flere entreprenører.

Smårigid regelverk

Det viser seg at ingen kan bygge boliger til under 700.000 kroner, og dermed får ikke studentsamskipnaden noe tilskudd til å bygge dem.

Stortinget har nemlig fastsatt noen grenser for hvor dyre boligene kan være hvis det skal gis tilskudd, og mens storbyene har en øvre grense på 800.000 kroner er den bare 700.000 kroner andre steder i landet.

– Uten tilskudd blir husleien for høy for studentene, konstaterer adm.dir. i Studentinord, Bente Sofie Larsen.

Var ferdig prosjektert

Organisasjonen søkte om samme kostnadsgrense for Levanger og Mo i Rana under behandlingen av statsbudsjettet for i år, men fikk ikke det innvilget.

– Det er veldig synd at vi nå må meddele at det ikke er mulig å bygge studentboliger i de to byene med dagens regelverk, sier Larsen.

Planen var å bygge 150 boliger i Levanger og 59 i Mo i Rana.

– Vi har hatt god dialog med vertskommunene, og boligene er ferdig prosjektert, sier Bente Sofie Larsen.

Bør ha samme grense overalt

Studentinord satser nå på å få endret kostnadsgrensen ved neste statsbudsjettbehandling.

– Det blir viktig å synliggjøre overfor politikerne at ikke geografisk beliggenhet alltid bestemmer hva byggekostnadene blir, og at grensen bør være den samme for hele landet, fastslår adm.dir. i Studentinord, Bente Sofie Larsen.