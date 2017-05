Stor etterspørsel etter Hallem-billetter

1.200 billetter har blitt solgt til de første ni forestillingene av «I skyggen av oljeeventyret», som er en dokumentarfilm laget av Marte Hallem. Filmen omhandler det harde rusmiljøet i Verdal i begynnelsen av industriens ankomst.

Filmen om ungdomsmiljøet i Verdal er premiereklar I skyggen av oljeeventyret handler om 50 unge mennesker som gikk bort i overdoser, ulykker og selvmord.

- Marte Hallems dokumentarfilm har enorm etterspørsel av billetter lenge før filmpremieren, sier kinosjef Eli Røthe.

Verdal kino har så langt lagt ut bare ni forestillinger, derav en lukket visning. Flere forestillinger vil bli vist framover, og settes etter hvert også opp ved flere andre kinoer i Trøndelag.

- Vi har kun lagt ut noen forestillinger de første dagene fra og med premieredato, men flere vil selvsagt komme. Mange tror at filmen allerede er på kino eller har vært, og er redde for at de har gått glipp av den, men vi forsikrer om at det vil bli rikelig anledning til å få se filmen på kino, sier Røthe.